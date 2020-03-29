Trump'tan 3 eyalet için zorunlu karantina açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan 3 eyalet için zorunlu karantina açıklaması

15 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin bazı bölgelerinin zorunlu karantina altına alınabileceğini söyledi.

Trump'tan 3 eyalet için zorunlu karantina açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin bazı bölgelerinin zorunlu karantina altına alınabileceğini söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgınının yayıldığı New York, New Jersey ve Connecticut eyaletinin bazı bölgeleri için milyonları etkileyebilecek seyahat ve dışarı çıkma yasağı uygulanabileceğini belirtti. Trump, uygulamaya koymayı planladığı yasak ile ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, yasakların üç eyaletin ticaretine engel olmayacağının altını çizdi. Trump, daha sonra yayınladığı bir sosyal medya mesajında ise bunun bir karantina olmayacağını belirterek, "kuvvetli bir seyahat tavsiyesi" olacağını söyledi.


New York Valisinden karantina tepkisi


Trump'ın açıklamaları ile ilgili bilgisi olmadığını söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo ise, "Bu eyaletlere savaş ilanıdır" dedi. Bu şekilde uygulanacak bir karantinanın yapıcı olmaktan uzak ve ABD karşıtı olacağını belirten Cuomo, bunun tamamen kaosa yol açacağını savundu. Cuomo, New Orleans gibi eyaletlerde ve virüsün fazla olduğu bölgelerdeki yükseliş göz önüne alındığında New York'u karantinaya almanın tamamen etkisiz olacağını ve bunun mantıklı olmadığını söyledi. "Ciddi bir hükümetin veya profesyonel bir yöneticinin bunu destekleyeceğini asla sanmıyorum" ifadelerini kullanan Vali Cuomo, Trump ile görüştüğünü ancak olası bir karantina hakkında hiç konuşmadığını ifade etti.


New York'ta yaşamsal önemi olmayan iş yerlerinin kapanması dahil olmak üzere hastalığın yayılmasını önlemek için birçok kural yürürlüğe konuldu. Eyalette ayrıca Pazartesi'den itibaren "sosyal mesafe" kuralına uymayanlar için 500 dolar para cezasının uygulamaya konulması bekleniyor. Şuana kadar 52 bin 410 vakanın tespit edildiği New York eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye ulaştı.


Connecticut Valisi Ned Lamond da Trump'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, eyalet olarak "evde kal" kuralları dahil birçok önlemi aldıklarını belirterek, "Kafa karışıklığı paniğe neden olur" dedi.


California'da solunum cihazları bozuk çıktı


En çok vaka görülen eyaletlerden California'da da durum kötüleşiyor. California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeni ile hastaneye kaldırılanların sayısının Cuma gününden bu yana yüzde 38.6 arttığını ifade etti. Hastaneye yatırılan yeni vaka sayısının 410 olduğunu belirten Newsom, rakamın ülkenin diğer bölgelerine göre düşük olduğunu söyledi. Newsom, federal hükümet tarafından gönderilen 170 solunum cihazının bozuk olduğunu belirterek, bir firmanın bunları tamir ettiğini söyledi. Eyaletin amacının salgın en yüksek seviyeye ulaşmadan 10 bin cihaz temin etmek olduğunu belirten Newsom, halihazırda 4 bin 252 cihaza sahip olduklarını belirtti. Şuanda 11 bin 124 hastanın bulunduğu California'da hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 119'a yükseldi.


ABD'de ilk bebek de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Chicago şehrinde gerçekleşen ölümle ilgili olarak Illinois Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ngozi Ezike, "Daha önce kaydedilmiş bir Kovid-19 bebek vakası yok" açıklamasını yaparak ölümün sebeplerinin araştırılacağını söyledi.


Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında korona virüs tartışması


ABD korona virüs salgını ile mücadele ederken, çöken sağlık sistemi ve ekonomideki olumsuz tablo karşısında New York Valisi Andrew Cuomo başta olmak üzere Demokrat partili valiler ile Başkan Donald Trump arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Korona virüs vaka sayısının her geçen gün yükseldiği ülkede sağlık sisteminde sıkıntılar büyürken, hastanelerin hastaları kabul etmemesi ve korona virüs salgını dışında hayatını kaybedenlerin iki hafta hastanelerde tutulması ülkede yaşanan olumsuzluklardan bazıları arasında yer alıyor.


Son 24 saatte 511 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de şuana kadar 123 bin 776 vaka kayıtlara geçerken, toplam 2 bin 229 kişi hayatını kaybetti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Connecticut, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:30 Kaynak: İHA

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