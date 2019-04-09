Trump'tan AB'ye Airbus Tehdidi: "Ab Ticaret Konusunda ABD'den Fayda Sağlıyor, Bu Yakında Duracak"

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile yaşadığı Airbus krizi hakkında Dünya Ticaret Örgütü'nün kendilerini haklı bulduğunu belirterek, "AB ticaret konusunda yıllardır ABD'den fayda sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile yaşadığı Airbus krizi hakkında Dünya Ticaret Örgütü'nün kendilerini haklı bulduğunu belirterek, "AB ticaret konusunda yıllardır ABD'den fayda sağlıyor. Bu yakında duracak" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Birliği ile yaşadıkları Airbus krizi hakkında açıklama yaptı. Dünya Ticaret Örgütü'nun ABD'yi haklı bulduğunu belirten Trump, "Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliğinin (AB) Airbus'a ABD'ye zarar verecek şekilde sübvansiyon sağladığına karar verdi. Ki bu sebeple AB ürünlerine 11 milyar dolar gümrük vergisi konulacak. AB ticaret konusunda yıllardır ABD'den fayda sağlıyor. Bu yakında duracak" ifadelerini kullandı.



ABD hükümeti, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliğinin (AB) 737 max 8 tipi uçağının Etiyopya'da düşmesi ile büyük bir krize giren Boeing'in Avrupalı rakibi Airbus'a yönelik sübvansiyonlarının kendisine zarar verdiğini belirterek, AB ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlandığını açıklamıştı. - WASHINGTON

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