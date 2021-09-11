Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, koltuğu bıraksa da mevcut başkan Joe Biden'a göndermeler yapmaya devam ediyor. Reality show geçmişi de bulunan ve ABD'nin en renkli başkanlarından biri olan Donald Trump, Evander Holyfield ile Vitor Belfort arasında yapılacak boks maçının tanıtım programına telefonla katıldı.

"BİRKAÇ SANİYEDE YERE SERERİM"

Trump bu yayında, ABD Başkanı Joe Biden'ı dövmek istediğini söyledi. Trump, "Boks maçı için profesyonel birini seçmek zor olurdu. Ancak muhtemelen en kolay dövüşüm Biden'la olurdu. Çünkü bence çok hızlı bir şekilde devrilirdi. Onu birkaç saniyede yere sererim." dedi.