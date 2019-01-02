Son Dakika Haberleri: Trump'tan ABD'li Senatör Mitt Romney'e Yanıt: "Ben Kazandım, O Kaybetti"

Trump'tan ABD'li Senatör Mitt Romney'e Yanıt: "Ben Kazandım, O Kaybetti"

20 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini sert şekilde eleştiren ABD'li Senatör Mitt Romney'e sosyal medya hesabından yanıt vererek "Ben kazandım, o kaybetti" ifadelerini kullandı.

Trump'tan ABD'li Senatör Mitt Romney'e Yanıt:
ABD Başkanı Donald Trump, kendisini sert şekilde eleştiren ABD'li Senatör Mitt Romney'e sosyal medya hesabından yanıt vererek "Ben kazandım, o kaybetti" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin yeni Utah Senatörü Mitt Romney'in Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde kendisine yönelik yaptığı eleştirilere yanıt vermekte gecikmedi. 2020'de Cumhuriyetçi partiden Trump'a karşı başkan adayı olması beklenen Romney, Trump'ı ülkenin müttefiklerini terk etmekle ve bölünmüş bir ülkeyi yönetme karakterinden yoksun olmakla itham etti.

Donald Trump ise Mitt Romney'e sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla cevap verdi. Romney'i kendisini en çok eleştiren isim olarak bilinen Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake'e benzeten Trump, "Mitt Romney ile yeniden başlıyoruz ama bu sefer çok hızlı. Soru şu olacak Romney bir Flake midir? Umarım değildir" dedi.

Donald Trump, "Mitt'in sınır güvenliği veya yardımcı olabileceği daha önemli konular üzerinde odaklanmasını tercih ederdim" sözleriyle tavsiyede bulunduğu Romney'e karşı "Ben büyük kazandım, o kaybetti. Cumhuriyetçiler adına mutlu olmalı. Bir takım oyuncusu ol ve kazan" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Mitt Romney, Donald Trump, Politika
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