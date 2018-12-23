Son Dakika Haberleri: Trump'tan ABD Savunma Bakanlığına Yeni Atama

Trump'tan ABD Savunma Bakanlığına Yeni Atama

19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine Savunma Bakan yardımcısı Patrick Shanahan'ı vekaleten atayacağını duyurdu.

Trump'tan ABD Savunma Bakanlığına Yeni Atama, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine Savunma Bakan yardımcısı Patrick Shanahan'ı vekaleten atayacağını duyurdu.

Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yetenekli Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ın duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekilliği unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing'te (Amerikan havacılık ve uzay şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. Harika olacak!"

Uzun süredir görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın Suriye'den ayrılma kararının ardından istifa etmişti.

Trump, Twitter'da Mattis'in istifasına ilişkin, "Başkan (Barack) Obama, Jim Mattis'i utanç verici şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama (ona) hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama Amerika'yı suistimal edince değil." değerlendirmesini yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:02 Kaynak: AA

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