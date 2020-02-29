Trump'tan ABD ve Taliban anlaşması açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan ABD ve Taliban anlaşması açıklaması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın başkenti Doha'da ABD- Taliban arasında anlaşma imzalanacağını ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imza törenine katılacağını duyurdu.

Trump'tan ABD ve Taliban anlaşması açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın başkenti Doha'da ABD- Taliban arasında anlaşma imzalanacağını ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imza törenine katılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yazılı açıklamada, yakında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacağı ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacağı belirtildi. Açıklamada "Eğer Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan'daki savaşı sona erdirmek ve askerlerimizi eve getirmek için güçlü bir yolumuz olacak. Bu taahhütler Afganistan'da kalıcı bir barış için önemli bir adımı temsil ediyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, yaklaşık 19 yıl önce 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD ordusunun Afganistan'a girdiğini ve büyük ilerleme kaydettiğini belirten Trump, başkanlık adaylığı sırasında ABD halkına, ABD askerlerini geri getirme ve bu savaşı bitirmeye çalışacağına söz verdiğini anımsatarak; "Bu vaatte önemli ilerlemeler kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TOLO News'te yer alan habere göre, ABD- Taliban anlaşması için bugün planlanan imza törenine katılmak üzere dışişleri bakanları, yaklaşık 30 ülkenin ve bölgedeki uluslararası örgütlerin temsilcileri dün Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

ÇAVUŞOĞLU DA İMZA TÖRENİNE KATILACAK

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ABD- Taliban arasında yapılacak anlaşmanın Doha'daki imza törenine katılacağı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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