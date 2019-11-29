Son Dakika Haberleri: Trump'tan Afganistan'a "Şükran Günü" ziyareti
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Trump'tan Afganistan'a "Şükran Günü" ziyareti

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Şükran Günü" için Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde ABD askerleriyle bir araya geldi.

Trump'tan Afganistan'a

ABD Başkanı Donald Trump, "Şükran Günü" için Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde ABD askerleriyle bir araya geldi. Bu ziyaret, Trump'ın ilk Afganistan ziyareti olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Trump, dün gece sürpriz bir şekilde ziyaret için Afganistan'a geldi. Bagram Hava Üssü'nde ABD askerleriyle bir araya gelen Trump, "Askerlerimizin evlerine dönme günü çok yakın. Son 6 ayda büyük ilerleme kaydettik. 14 bin olan asker sayımızı ilk aşamada 8600'e indireceğiz" dedi. Şükran günü dolayısıyla askerle hindi servisi yapan Trump, askerlerle fotoğraf çektirdi ve bol bol sohbet etti.

"TALİBAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Trump, askerlere yaptığı konuşmadan sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. Taliban'ın anlaşma yapmak istediğinin altını çizen Trump, "Taliban başta ateşkese karşı çıkıyordu ancak şimdi onlarla konuştuğumuzda anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma yapıp yapmayacaklarını göreceğiz; yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa yapmazlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trump'ın Bagram Hava Üssü'ne gelmesi

-Trump'ın askerlere seslenmesi

-Trump'ın askerlerle birlikte yemek yemesi

-Trump'ın askerlerle fotoğraf çektirmesi


Donald Trump, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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