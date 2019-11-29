Son Dakika Haberleri: Trump'tan afganistan'a 'şükran günü' ziyareti
Son Dakika Güncel Trump'tan afganistan'a 'şükran günü' ziyareti - Son Dakika

Trump'tan afganistan'a 'şükran günü' ziyareti

6 saat önce

Trump'tan Afganistan'a 'Şükran Günü' ziyaretiAfganistan, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, 'Şükran Günü' için Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde ABD askerleriyle bir araya geldi.

Trump'tan Afganistan'a 'Şükran Günü' ziyareti

Afganistan, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, 'Şükran Günü' için Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde ABD askerleriyle bir araya geldi. Bu ziyaret, Trump'ın ilk Afganistan ziyareti olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Trump, dün gece sürpriz bir şekilde ziyaret için Afganistan'a geldi. Bagram Hava Üssü'nde ABD askerleriyle bir araya gelen Trump, 'Askerlerimizin evlerine dönme günü çok yakın. Son 6 ayda büyük ilerleme kaydettik. 14 bin olan asker sayımızı ilk aşamada 8600'e indireceğiz' dedi. Şükran günü dolayısıyla askerle hindi servisi yapan Trump, askerlerle fotoğraf çektirdi ve bol bol sohbet etti.

'TALİBAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR'

Trump, askerlere yaptığı konuşmadan sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. Taliban'ın anlaşma yapmak istediğinin altını çizen Trump, 'Taliban başta ateşkese karşı çıkıyordu ancak şimdi onlarla konuştuğumuzda anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma yapıp yapmayacaklarını göreceğiz; yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa yapmazlar' dedi.

Trump'tan afganistan'a 'şükran günü' ziyareti

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında görüntülendi CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 15:59:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan afganistan'a 'şükran günü' ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]