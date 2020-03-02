Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye "barış adımı" tebriği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye 'barış adımı' tebriği - Son Dakika

Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye "barış adımı" tebriği

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan'daki barış süreciyle ilgili Gani'yi tebrik ettiği bildirildi.

Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan'daki barış süreciyle ilgili Gani'yi tebrik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Gani'nin dün telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Trump'ın Gani'yi Afganistan'da barışa yönelik atılan adımlar konusunda tebrik ettiğinin altını çizen Deere, "İki lider, cumartesi günkü ABD-Afganistan Ortak Bildirisi ve Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması'nın, Afgan barış süreci için önemli kilometre taşları olduğu konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Deere, iki liderin barış sürecinin bundan sonraki aşamalarında iletişim içinde kalma konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması", yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de cumartesi günü düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadelerine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, şunlar kaydedilmişti:

"Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak."

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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