Trump'tan Amerikan gizli servisine övgü: Daha güvende hissedemezdim

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken boğularak öldürülen George Floyd için Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin Trump, Gizli Servis'i överek, "Daha güvende hissedemezdim" dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polisin gözaltına aldığı sırada 'boğarak' öldürdüğü siyahi George Floyd için ABD'nin çok sayıda eyaletinde ve kentinde protestolar dalga dalga yayılıyor. Başkent Washington DC'de, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolarda, göstericiler ile polis arasında arbedeler de yaşandığı protestolara ilişkin ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin ABD Gizli Servisi'ni överek, "Daha güvende hissedemezdim" ifadelerini kullandı.