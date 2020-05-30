Trump'tan Amerikan gizli servisine övgü: Daha güvende hissedemezdim - Son Dakika

Trump'tan Amerikan gizli servisine övgü: Daha güvende hissedemezdim

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken boğularak öldürülen George Floyd için Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin Trump, Gizli Servis'i överek, "Daha güvende hissedemezdim" dedi.

Trump'tan Amerikan gizli servisine övgü: Daha güvende hissedemezdim, System.String[]

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken boğularak öldürülen George Floyd için Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin Trump, Gizli Servis'i överek, "Daha güvende hissedemezdim" dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polisin gözaltına aldığı sırada 'boğarak' öldürdüğü siyahi George Floyd için ABD'nin çok sayıda eyaletinde ve kentinde protestolar dalga dalga yayılıyor. Başkent Washington DC'de, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolarda, göstericiler ile polis arasında arbedeler de yaşandığı protestolara ilişkin ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin ABD Gizli Servisi'ni överek, "Daha güvende hissedemezdim" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 03:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump'tan Amerikan gizli servisine övgü: Daha güvende hissedemezdim - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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