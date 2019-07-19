Son Dakika Haberleri: Trump'tan Ankara'ya yaptırım konusunda yeni açıklama: İnceliyoruz
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Trump'tan Ankara'ya yaptırım konusunda yeni açıklama: İnceliyoruz

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, S-400 teslimatının başlamasının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alıp almayacakları yönünde çelişkili açıklamalarda bulundu

Trump'tan Ankara'ya yaptırım konusunda yeni açıklama: İnceliyoruz, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, S-400 teslimatının başlamasının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alıp almayacakları yönünde çelişkili açıklamalarda bulundu.

Perşembe günü Amerikan Özel Olimpiyatlar takımını ağırlayan Trump, bu sırada basın mensuplarının kendisine yönelttiği Türkiye'ye yaptırım sorusu üzerine "Şu anda bunu düşünmüyoruz." şeklinde cevap verdi.
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Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:22 
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