Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere "harekete geçin" çağrısı - Son Dakika

Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere "harekete geçin" çağrısı

30.12.2020 18:03
Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin eyaletlere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıları dağıttığını belirterek, uygulamaların hızlandırılması için eyalet yönetimlerine "harekete geçin" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin eyaletlere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıları dağıttığını belirterek, uygulamaların hızlandırılması için eyalet yönetimlerine "harekete geçin" çağrısında bulundu.

Trump, Twitter'dan "aşı uygulamalarının beklenenden yavaş ilerlediği" eleştirileri üzerine açıklamada bulundu.

Federal hükümetin eyaletlere aşıları dağıttığının altını çizen Trump, "Artık aşıları uygulamak eyaletlerin sorumluluğu. Harekete geçin." ifadesini kullandı.

ABD'de aşılama takvimi yavaş ilerliyor

Basına yansıyan haberlere göre, ülkede Kovid-19'a karşı aşılama takvimi beklenenden çok daha yavaş ilerliyor.

Trump yönetimi, "2020 sonuna kadar 20 milyon kişiye aşıların ulaşmış olacağı" sözünü vermiş olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, düne kadar sadece 2,1 milyon kişiye aşı yapıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın, 2021'in ikinci yarısına kadar tüm Amerikalıların aşılanmış olacağı tahmininin dikkate alındığında ise ülkede günde en az 3,5 milyon kişinin aşı olması gerekiyor.

Trump yönetimi de federal yönetiminin sözünü tutarak eyaletlere olabildiğince hızlı şekilde aşıları ulaştırdığını artık sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu savunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere 'harekete geçin' çağrısı - Son Dakika


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