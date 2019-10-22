ABD Başkanı Trump, Suriye'deki ateşkese ilişkin "ufak bir uzatmaya ihtiyacımız olması halinde bu gerçekleşecektir" dedi. Trump ayrıca Kürtleri hayat boyu korumaya yönelik bir taahhütte bulunmadıklarını ifade etti. Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sonrası gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki ateşkesin "bazı çatışmalara rağmen" devam ettiğini söyledi. Trump, beş günlük süresi Salı günü dolacak olan ateşkese ilişkin, "Biraz uzatmaya ihtiyacımız olursa, eminim bu gerçekleşecektir" ifadesini kullandı. Geride hiçbir Amerikan birliği bırakmak istemediğini de ifade eden ABD Başkanı, birliklerin öncelikle ülkede farklı bölgelere gönderileceklerini ama eninde sonunda "eve döneceklerini" belirtti.



Trump, ilk etapta Suriye'de kalacak az sayıda birliğin bir kısmının bulundukları yerden biraz daha farklı bir noktada, bölgedeki petrolü korumak için görev yapacağını, bir diğer kısmının da Ürdün ve İsrail yakınlarında tamamen farklı bir bölgede konuşlandırılacağını açıkladı. "Bu tamamen farklı bir bakış açısı" diyen Trump, bunun dışında Amerikan askerlerinin bölgede kalması için bir sebep bulunmadığını yineledi.



"Kürtleri hayatları boyunca koruyacağımızın sözünü vermedik"



Birlikleri geri çekme kararını savunan Trump, "Kürtleri hayatlarının sonuna kadar koruma konusunda hiçbir zaman bir anlaşmamız olmadı" diye konuştu. ABD Başkanı ayrıca, "Kürtlere yardım ettik ve önümüzdeki 400 yıl boyunca kalıp onları koruyacağımızın sözünü vermedik" ifadelerini kullandı. Trump, çekilme kararına ilşkin yaklaşan seçimlere de atıfta bulunarak, seçim kampanyalarında da sözünü verdiği gibi "Önce Amerika" anlayışı çerçevesinde uluslararası çatışmalardan uzaklaşma yönünde adımlar attığını ifade etti.



"Askerlerimizi eve geri getirmek istiyorum" diyen Trump, "Seçilme sebebimi yerine getirmeliyim ve doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmalıyım" diye konuştu.



rtr/ SÖ, ET



(c)