Son Dakika Haberleri: Trump'tan "azil soruşturması" değerlendirmesi
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Trump'tan "azil soruşturması" değerlendirmesi

6 saat önce

ABD'de Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenledikleri ortak basın toplantısında, gazetecilerin "azil soruşturması" ile ilgili sorularını yanıtladı.

ABD'de Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenledikleri ortak basın toplantısında, gazetecilerin "azil soruşturması" ile ilgili sorularını yanıtladı.

Trump'tan azil soruşturması değerlendirmesi

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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