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Trump'tan azil soruşturması yorumu: 'Bu cadı avı hemen bitmeli'
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.
Trump, Twitter'dan, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'ın, Temsilciler Meclisinde verdiği ifadeye ilişkin, "Azil cadı avı şu anda bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:19
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