Son Dakika Haberleri: Trump'tan azil soruşturması yorumu: 'Bu cadı avı hemen bitmeli'
Son Dakika Dünya Trump'tan azil soruşturması yorumu: 'Bu cadı avı hemen bitmeli' - Son Dakika Dünya

Trump'tan azil soruşturması yorumu: 'Bu cadı avı hemen bitmeli'

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.

Trump'tan azil soruşturması yorumu: 'Bu cadı avı hemen bitmeli', System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü." ifadelerini kullandı.


Trump, Twitter'dan, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'ın, Temsilciler Meclisinde verdiği ifadeye ilişkin, "Azil cadı avı şu anda bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Birliği, Donald Trump, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:19 
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