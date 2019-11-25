Son Dakika Haberleri: Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya
Son Dakika Güncel Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya - Son Dakika

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı.

Conan'a operasyondaki katkılarından dolayı bir plaket ve madalya verdiklerini belirten Trump, "Conan şu anda dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu." dedi.

Trump, "kahraman" olarak söz ettiği Conan'ın operasyonda aldığı yaraların iyileştiğini ve "işinin başına döndüğünü" vurguladı.

Trump ayrıca, Bağdadi operasyonuna katılan özel kuvvet askerleri ile de Beyaz Saray'da bir araya geldiklerini belirtti.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, 27 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

Trump, daha önce Conan'a madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan paylaşımda bulunmuş, bu fotoğraf sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:46:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]