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Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya: "Conan, şu anda dünyanın en ünlü köpeği"
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:09
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