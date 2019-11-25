Son Dakika Haberleri: Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya: "Conan, şu anda dünyanın en ünlü köpeği"
Son Dakika Dünya Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya: 'Conan, şu anda dünyanın en ünlü köpeği' - Son Dakika Dünya

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya: "Conan, şu anda dünyanın en ünlü köpeği"

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya:

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.


Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:09 
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