Trump'tan Barış Pınarı Açıklaması
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Değişim için Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye karışmamak çok akıllıca" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "Değişim için Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye karışmamak çok akıllıca" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya açıklamalarına devam ediyor. Trump, "Değişim için Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye karışmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Orta Doğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşmaya zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar. Neden bir savaş ilanı istemiyorlar?" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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