Son Dakika Haberleri: Trump'tan Barış Pınarı Açıklaması
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Trump'tan Barış Pınarı Açıklaması

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Değişim için Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye karışmamak çok akıllıca" dedi.

Trump'tan Barış Pınarı Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, "Değişim için Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye karışmamak çok akıllıca" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya açıklamalarına devam ediyor. Trump, "Değişim için Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye karışmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Orta Doğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşmaya zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar. Neden bir savaş ilanı istemiyorlar?" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
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