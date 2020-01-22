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Trump'tan beyin sarsıntısı geçiren ABD askerleri yorumu: Çok ciddi bir şey değil
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırıda beyin sarsıntısı geçiren askerler için 'çok ciddi bir şey olmadığı' yorumunu yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırıda beyin sarsıntısı geçiren askerler için 'çok ciddi bir şey olmadığı' yorumunu yaptı.
Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise yaptığı açıklamada Irak'tan Almanya'ya tedavi olmak için daha fazla Amerikan askerinin gönderildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:18
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