Trump'tan beyin sarsıntısı geçiren ABD askerleri yorumu: Çok ciddi bir şey değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'tan beyin sarsıntısı geçiren ABD askerleri yorumu: Çok ciddi bir şey değil - Son Dakika Dünya

Trump'tan beyin sarsıntısı geçiren ABD askerleri yorumu: Çok ciddi bir şey değil

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırıda beyin sarsıntısı geçiren askerler için 'çok ciddi bir şey olmadığı' yorumunu yaptı.

Trump'tan beyin sarsıntısı geçiren ABD askerleri yorumu: Çok ciddi bir şey değil, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırıda beyin sarsıntısı geçiren askerler için 'çok ciddi bir şey olmadığı' yorumunu yaptı.


Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise yaptığı açıklamada Irak'tan Almanya'ya tedavi olmak için daha fazla Amerikan askerinin gönderildiğini kaydetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:18 
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