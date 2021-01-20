Trump'tan Biden'a mektup - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, yemin törenine saatler kala Beyaz Saray'a veda ederken, halefi Joe Biden'a mektup bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından bugün görevini rakibi Joe Biden'a devrediyor. Daha önce yaptığı açıklamada, Biden'ın yemin törenine katılmayacağını ifade eden Trump, eski Başkan'ın, halefine iyi dilekler ve tavsiyeler sunduğu bir mektup bırakması geleneğini ise yerine getirdi. Biden'ın başkanlık yeminine saatler kala Beyaz Saray'a el ele veda eden Trump ve eşi Melania Trump, Biden ve eşi Jill Biden'a mektup bıraktı. Trump'ın halefi Biden'a bıraktığı mektubun içeriği belirsizliğini korurken, Melania Trump'ın Jill Biden için bıraktığı mektupta kısaca "hoş geldiniz" yazdığı belirtildi.

(İHA)