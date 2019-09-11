Trump'tan bir Fed eleştirisi daha
11 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasına yönelik sert söylemlerine bir yenisini daha ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasına yönelik sert söylemlerine bir yenisini daha ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:35
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