Son Dakika Haberleri: Trump'tan bir Fed eleştirisi daha
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Trump'tan bir Fed eleştirisi daha

11 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasına yönelik sert söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Trump'tan bir Fed eleştirisi daha, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasına yönelik sert söylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:35 
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