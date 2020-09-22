Trump'tan Bolton ve Biden'a eleştiri - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri sebebiyle seçmenlere hitap etti.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a ağır eleştiriler yönelten Trump, "Bu aptalı dinleseydim, şu anda 5. dünya savaşında olurduk." dedi.

Trump, Demokratların adayı Joe Biden için de "Biden seçimi kazanırsa tarihin en kötü adayına karşı seçimi kaybetmiş olacağım." İfadesini kullandı.

Trump, Kovid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini vurgulayarak "Bu yılın sonunda ya da erken bir tarihte muhteşem bir aşımız olacak. Bu pandemiyi gelecek yıl bitireceğiz." dedi.

(İHA)