Son Dakika Haberleri: Trump'tan Brezilya'nın NATO Üyeliğine Tam Destek

Trump'tan Brezilya'nın NATO Üyeliğine Tam Destek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Brezilya arasındaki askeri ilişkilerin ciddi şekilde geliştiğine işaret ederek, bu ülkenin NATO üyesi olmasına açıkça destek vereceklerini açıkladı.

Trump'tan Brezilya'nın NATO Üyeliğine Tam Destek, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Brezilya arasındaki askeri ilişkilerin ciddi şekilde geliştiğine işaret ederek, bu ülkenin NATO üyesi olmasına açıkça destek vereceklerini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu ilk kez Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, ABD-Brezilya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok önemli ve iyi durumda olduğunu vurgulayan Donald Trump, her anlamda Brezilya'ya destek olmaya devam edeceklerini ve ikili ilişkilerin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

ABD ile Brezilya arasındaki askeri ilişkileri daha da geliştireceklerini vurgulayan Trump, "(Brezilya'nın) NATO veya ittifakla ilgili durumuna çok güçlü bir şekilde bakacağız." sözleriyle, Brezilya'nın NATO üyesi olmasına destek vereceğini dile getirdi.

Brezilya'nın OECD üyesi olmasına da destek

Trump ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olmak isteyen Brezilya'nın bu çabasına net şekilde destek verdiğini de sözlerine ekledi.

Dünyanın 8'inci büyük ekonomisi olarak gösterilen Brezilya'nın, OECD'ye üye olmak için bir süredir çaba gösterdiği biliniyor.

Öte yandan Donald Trump, Venezuela konusunda da açıklamalar yaparak, bu ülkedeki duruma ilişkin "tüm seçenekler" masada değerlendirmesini yaptı.

Oval Ofis'te gerçekleşen basına açık kısa görüşmenin sonunda iki lider, arkalarında birbirilerinin isimlerinin yazılı olduğu ülkelerinin milli takımlarının formalarını hediye etti.

İki liderin öğleden sonraki bölümde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin soruları yanıtlaması bekleniyor.

Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, seçimleri kazanmasının ardından Donald Trump'a yönelik açıklamalarda bulunmuş, Trump da Jair Bolsonaro yönetimine destek vereceklerini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:11 Kaynak: AA

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