Son Dakika Haberleri: Trump'tan Cammu Keşmir için diyalog çağrısı
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Trump'tan Cammu Keşmir için diyalog çağrısı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından artan gerginliğin Hindistan ve Pakistan arasında diyalog yoluyla azaltılması çağrısında bulundu.

Trump'tan Cammu Keşmir için diyalog çağrısı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından artan gerginliğin Hindistan ve Pakistan arasında diyalog yoluyla azaltılması çağrısında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Pakistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:47 
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