Trump'tan Cammu Keşmir için diyalog çağrısı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından artan gerginliğin Hindistan ve Pakistan arasında diyalog yoluyla azaltılması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump
, Hindistan
'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından artan gerginliğin Hindistan ve Pakistan
arasında diyalog yoluyla azaltılması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:47
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