Son Dakika Haberleri: Trump'tan Çin'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlere "evinize dönün" çağrısı
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Trump'tan Çin'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlere "evinize dönün" çağrısı

47 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'li firmalarına Çin'den çıkması çağrısında bulundu. Bugün Çin Maliye Bakanlığı, 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artıracaklarını duyurdu

Trump'tan Çin'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlere

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'li firmalardan Çin'i terk etmeleri çağrısında bulundu.


Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin'in ABD üzerinden yıllarca büyük miktarda para kazandığını ve çaldığını savunarak, bu nedenle, (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik" ifadeleri kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:30 
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