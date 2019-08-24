Trump'tan Çin'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlere "evinize dönün" çağrısı
47 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'li firmalarına Çin'den çıkması çağrısında bulundu.
Bugün Çin Maliye Bakanlığı, 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artıracaklarını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'li firmalardan Çin'i terk etmeleri çağrısında bulundu.
Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin'in ABD üzerinden yıllarca büyük miktarda para kazandığını ve çaldığını savunarak, bu nedenle, (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik" ifadeleri kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:30
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