Son Dakika Haberleri: Trump'tan Çin'e 300 milyar dolarlık yeni vergi tehdidi
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Trump'tan Çin'e 300 milyar dolarlık yeni vergi tehdidi

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeniden Çin'in en az 300 milyar dolar değerinde ürünleri için gümrük vergilerini artırma tehditinde bulundu. Trump ayrıca Meksika ve Çin'in ABD ile ticaret savaşlarını sona erdirmek için anlaşmada bulunmak isteyeceğini düşündüğünü söyledi.

Trump'tan Çin'e 300 milyar dolarlık yeni vergi tehdidi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, daha önce uyguladığı vergilere ek olarak Çin'in en az 300 milyar dolar değerindeki ürünleri için gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulundu. Trump ayrıca Meksika ve Çin'in ABD ile ticaret savaşlarını sona erdirmek için anlaşmada bulunmak isteyeceğini düşündüğünü söyledi.

Mayıs ayı başlarında karşılıklı görüşmelerin sona ermesi sonrası dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya
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