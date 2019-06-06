Son Dakika Haberleri: Trump'tan Çin'e gümrük tarifelerini artırma tehdidi
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Trump'tan Çin'e gümrük tarifelerini artırma tehdidi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına gerektiğinde 300 milyar dolar gümrük tarifesi uygulayabileceği konusunda tehditte bulundu.

Trump'tan Çin'e gümrük tarifelerini artırma tehdidi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına gerektiğinde 300 milyar dolar gümrük tarifesi uygulayabileceği konusunda tehditte bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere verdiği demeçte, Çin mallarına gerektiğinde 300 milyar dolar gümrük tarifesi uygulayabileceği konusunda tehditte bulundu. Trump yine de bir anlaşma yapmayı umduğunu sözlerine ekledi. "Çin ile görüşmemizde çok ilginç şeyler oluyor. Ne olacağını göreceğiz. Gümrük tariflerini en az 300 milyar dolar daha artırabilirim ve bunu doğru zamanda yapacağım" diyen Trump, gümrük tarifelerindeki artışın hangi malları kapsayacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Trump, Çin ve ABD'nin ticari anlaşmazlık yaşadığı Meksika ile bir anlaşma yapmayı düşündüğünü de söyledi. Trump daha önce önümüzdeki haftadan itibaren tüm Meksika mallarına yüzde 5'lik bir vergi koyma tehdidinde bulunmuştu.

Başkan Trump Normandiya Çıkarması'nın 75. yıldönümüne katılmak üzere İngiltere'ye hareket etmeden önce dün yaptığı açıklamada, "Bence Çin bir anlaşma yapmak istiyor, bence Meksika fena halde anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı, birkaç defa karşılıklı gümrük tarifesi zammı gördü. Trump, Temmuz 2018'de Çin'in teknoloji mallarına 50 milyar dolar değerinde yüzde 25 tarife uygulayarak tartışmayı başlatmıştı. Çin ise buna karşılık vermişti. Yıl içinde daha sonra ABD, Çin'e ticari baskı yapmak amacıyla kimyasallardan tüketici ürünlerine kadar değişen 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 10'luk tarifeler uyguladı. Çin ise Amerikan ürünlerine 60 milyar dolar tutarında tarife uyguladı. - PEKİN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti, Politika
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