Trump'tan Çin'e Hong Kong mesajı: Hızlı ve insani şekilde çözülmeli
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Hong Kong'da yaşanan protestolara değinerek Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmasından önce bu bölgedeki sorunu 'insani' bir şekilde çözmesi gerektiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Hong Kong
'daki protestolara değinerek Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmasından önce bu bölgedeki sorunu 'insani' bir şekilde çözmesi gerektiğini söyledi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
'e seslendi; gerekiyorsa bu konuda bir görüşme yapabilecekleri sinyalini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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