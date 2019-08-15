Son Dakika Haberleri: Trump'tan Çin'e Hong Kong mesajı: Hızlı ve insani şekilde çözülmeli
Son Dakika Dünya Haber

Trump'tan Çin'e Hong Kong mesajı: Hızlı ve insani şekilde çözülmeli

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Hong Kong'da yaşanan protestolara değinerek Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmasından önce bu bölgedeki sorunu 'insani' bir şekilde çözmesi gerektiğini söyledi.

Trump'tan Çin'e Hong Kong mesajı: Hızlı ve insani şekilde çözülmeli, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki protestolara değinerek Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmasından önce bu bölgedeki sorunu 'insani' bir şekilde çözmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e seslendi; gerekiyorsa bu konuda bir görüşme yapabilecekleri sinyalini verdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var
Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:41:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Çin'e Hong Kong mesajı: Hızlı ve insani şekilde çözülmeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]