Trump'tan Çin'e Hong Kong uyarısı: İkinci Tienanmen yaşanırsa müzakereler zor olur
1 saat önce
Amerika Bİrleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ilk kez Çin'i Hong Kong konusunda uyardı ve 'Tiananmen Meydanı' tarzında bir girişimin iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerine zarar vereceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
, Çin'i Hong Kong
konusunda uyardı ve 'Tiananmen Meydanı' tarzında bir girişimin iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerine zarar vereceğini söyledi.
Kısmi özerkliği bulunan Hong Kong sokaklarında başkent Pekin
'e karşı iki aydır devam eden gösterilere ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Çin eğer şiddet kullanırlarsa, yani demek istediğim ikinci bir Tiananmen vakası yaşanırsa, onlarla görüşüp anlaşmaya varmamız çok zor olur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:59
Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar yağmura rağmen devam ediyor Dondurma yemesine izin vermeyen sevgilisini makasla öldürdü! ABD Başkanı Trump, Huawei ile iş yapılmasını istemiyor Kanada: 'Cihatçı Jack'i vatandaşlıktan çıkaran İngiltere, sorumluluklarını başkasına yüklüyor