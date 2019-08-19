Son Dakika Haberleri: Trump'tan Çin'e Hong Kong uyarısı: İkinci Tienanmen yaşanırsa müzakereler zor olur
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Trump'tan Çin'e Hong Kong uyarısı: İkinci Tienanmen yaşanırsa müzakereler zor olur

1 saat önce

Amerika Bİrleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ilk kez Çin'i Hong Kong konusunda uyardı ve 'Tiananmen Meydanı' tarzında bir girişimin iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerine zarar vereceğini söyledi.

Trump'tan Çin'e Hong Kong uyarısı: İkinci Tienanmen yaşanırsa müzakereler zor olur, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'i Hong Kong konusunda uyardı ve 'Tiananmen Meydanı' tarzında bir girişimin iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerine zarar vereceğini söyledi.

Kısmi özerkliği bulunan Hong Kong sokaklarında başkent Pekin'e karşı iki aydır devam eden gösterilere ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Çin eğer şiddet kullanırlarsa, yani demek istediğim ikinci bir Tiananmen vakası yaşanırsa, onlarla görüşüp anlaşmaya varmamız çok zor olur." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:59 
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