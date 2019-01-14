Trump'tan Çok Sert Uyarı: Türkiye Kürtleri Vurursa Ekonomisini Mahvederiz
48 dakika önce
Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi mesaj geldi.
Suriye
'den Amerikan askerlerini çekme kararı alan ABD
Başkanı Donald Trump
'tan Türkiye
'ye yönelik tehdit gibi mesaj geldi. "Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvolur" ifadelerini kullanan Trump, Kürtlere de "Türkiye'yi provoke etmeyin" mesajı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:43
Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız
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