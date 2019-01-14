Son Dakika Haberleri: Trump'tan Çok Sert Uyarı: Türkiye Kürtleri Vurursa Ekonomisini Mahvederiz

Trump'tan Çok Sert Uyarı: Türkiye Kürtleri Vurursa Ekonomisini Mahvederiz

48 dakika önce

Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi mesaj geldi.

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Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi mesaj geldi. "Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvolur" ifadelerini kullanan Trump, Kürtlere de "Türkiye'yi provoke etmeyin" mesajı verdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:43 

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Türkiye, Donald Trump, Dünya
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