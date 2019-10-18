Son Dakika Haberleri: Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: "Terörizmi yenilgiye uğratalım"
Son Dakika Politika Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: 'Terörizmi yenilgiye uğratalım'

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: "Terörizmi yenilgiye uğratalım"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap:

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan teröre karşı ortak hareket etme mesajına da cevap vererek "Terörizmi yenilgiye uğratalım" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığını duyurdu. Trump, yaptığı açıklamasında, "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. O bana, hızlı bir şekilde ekarte edilen çok az sayıda keskin nişancı ve havan atışları olduğunu söyledi. O bu ateşkesin, ya da duraklamanın, yürümesini istiyor. Aynı şekilde Kürtler de bunu istiyor" diye konuştu. Bu çözüm yolunun 2 sene önce akla gelmemiş olmasının çok kötü olduğunu söyleyen Trump, "Her iki tarafında iyi niyeti var, başarı için iyi bir şans. ABD'nin muhafaza ettiği petrol ve DEAŞ savaşçıları Kürtler ve Türkler tarafından iki katı muhafaza ediliyor" şeklinde konuştu.


Bazı Avrupa ülkelerinin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul etme niyetinde olduğu konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Trump, "Bu iyi bir haber. Ama biz onları ele geçirmeden önce yapılmalıydı. Her neyse büyük bir ilerleme kaydediliyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap veren ABD Başkanı Trump, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk
Son dakika: ABD ve Türkiye arasında diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin açıklama: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır Oyuncu Esra Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açıldığı pozla takipçilerini çileden çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: "Terörizmi yenilgiye uğratalım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]