Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu - Son Dakika

Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla taziyelerini iletti.

Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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