Son Dakika › Güncel › Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu - Son Dakika
Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:24 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Son Dakika Nusret Gökçe, Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar göndereceğini duyurdu İBB, deprem bütçesini 2,5 kat artırarak 341 milyon TL'ye yükseltti Demet Akalın, Elazığ'a gönderilen yardımların yağmalandığı iddiasına ateş püskürdü Son dakikla: Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü