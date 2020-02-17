Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür ettiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Suriye konusunda gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklamada yapıldı. Açıklamada, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin İdlib'de insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump ile Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin içeriğine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti" ifadelerini kullandı. Görüşmede Trump'ın Suriye'nin İdlib kentindeki şiddete ilişkin endişelerini ifade ettiği, Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için birlikte çalışma isteğini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Trump'ın Rusya'nın Suriye'deki Esad rejiminin zulmüne verdiği desteği ve Suriye'deki çatışmaları destekleme arzusunu sona erdirmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın ayrıca, Libya ile ilgili olarak, ülkede dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladığı ifade edildi.

(Hasan Çelik/İHA)