Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" dedi.
(İHA)
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