Son Dakika Haberleri: Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
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Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

59 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" dedi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap vererek, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
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