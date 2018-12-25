Son Dakika Haberleri: Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davetine Yeşil Işık

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davetine Yeşil Işık

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetine yeşil ışık yaktı.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davetine Yeşil Işık, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetine yeşil ışık yaktı. Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, Trump'ın gelecek günlerde potansiyel bir toplantıya açık olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini duyurmasının ardından Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, "Kesin bir şey planlanmazken Başkan gelecekte potansiyel bir toplantıya açıktır" dedi.

İki liderin 2019'da gerçekleştirileceği söylenen zirvede, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile FETÖ liderinin iadesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

ABD askeri liderleri bu hafta Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı 2019 yılı içerisinde Türkiye'ye davet ettiğini bildirmişti. Kalın, zirve öncesinde ABD askeri yetkililerinin Suriye sorununu görüşmek üzere bu hafta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını da sözlerine eklemişti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:40 Kaynak: İHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika
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