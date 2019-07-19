Son Dakika Haberleri: Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere "Türkiye" daveti
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Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere "Türkiye" daveti

7 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.
Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.
"Ne yapabileceğimize bakıyoruz"
ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda dün yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."
Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.
Önceki gün Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamalarda, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği kaydedilmişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:52 Kaynak: AA
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