Son Dakika Haberleri: Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
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Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen bazı Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen bazı Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.
Donald Trump, Beyaz Saray, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:17 
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