Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen bazı Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.
ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye
ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen bazı Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray
'a davet ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:17
İran'dan ABD'ye videolu İHA cevabı ABD basınından çarpıcı iddia: Trump Türkiye için harekete geçti! ABD Başkanı Trump'tan kriz çıkartacak sözler: İran, beladan başka bir şey değil ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi