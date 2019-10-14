Son Dakika Haberleri: Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması
Son Dakika Güncel Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması

Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması

41 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.

Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.

Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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