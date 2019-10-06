Trump'tan Demokratlar için çağrı
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ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında azil soruşturması başlatan Demokratları, 2016 ve 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında azil soruşturması başlatan Demokratları, 2016 ve 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:21
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