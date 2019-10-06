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Trump'tan Demokratlar için çağrı

42 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında azil soruşturması başlatan Demokratları, 2016 ve 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında azil soruşturması başlatan Demokratları, 2016 ve 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:21 
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