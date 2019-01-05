Son Dakika Haberleri: Trump'tan Demokratlara Duvar Çağrısı

Trump'tan Demokratlara Duvar Çağrısı

35 dakika önce

Meksika sınırına örmek istediği duvar için Kongre'deki Demokratlarla anlaşmaya varamayan ABD Başkanı Donald Trump, "Demokratlar kapatma problemini duvarı da içeren güvenlik yasasını kabul ederek çözebilirler" dedi.

Trump'tan Demokratlara Duvar Çağrısı, System.String[]
Meksika sınırına örmek istediği duvar için Kongre'deki Demokratlarla anlaşmaya varamayan ABD Başkanı Donald Trump, "Demokratlar kapatma problemini duvarı da içeren güvenlik yasasını kabul ederek çözebilirler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden, Demokrat Parti üyelerinin Meksika sınırı için hazırlanan bütçeyi kabul etmemeleri üzerine kapatılan hükümet hakkında açıklamada bulundu. Bu problemin demokratlar tarafından çok kolay bir şekilde çözülebileceğini belirten Trump, "Demokratlar kapatılma problemini çok kısa bir zaman diliminde çözebilir. Bunun için yapmaları gereken tek şey içerisinde 'duvarın' da bulunduğu sınır güvenliği yasasını onaylamak. Ki zaten bu uyuşturucu satıcıları, insan tacirleri suçlular dışında herkesin çok istediği bir şey. Yapılması çok kolay olur" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Donald Trump, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bıçakla Üzerine Yürüyen Adama Kurşun Yağdıran ABD Polisi, Soruşturma Sonrası Göreve Döndü Efsane Futbolcu Maradona, Mide Kanaması Teşhisiyle Hastaneye Kaldırıldı

Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:28:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Demokratlara Duvar Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]