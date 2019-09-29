Trump'tan Demokratlara 'temyiz' eleştirisi
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, temyiz soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, "Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar.
ABD Başkanı Trump, temyiz soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, "Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar." sözleriyle eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:06
ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi ABD basını yazdı: Trump'ın telefon görüşmesi dökümleri gizli bilgisayar sistemine taşındı Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı Hamsi bollaşınca fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü