Son Dakika Haberleri: Trump'tan Demokratlara 'temyiz' eleştirisi
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Trump'tan Demokratlara 'temyiz' eleştirisi

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, temyiz soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, "Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar.

Trump'tan Demokratlara 'temyiz' eleştirisi, System.String[]

ABD Başkanı Trump, temyiz soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, "Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar." sözleriyle eleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:06 
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