Son Dakika Haberleri: Trump'tan Dış Politikaya İlişkin Değerlendirmeler

Trump'tan Dış Politikaya İlişkin Değerlendirmeler

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmeleri hakkında, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor.

Trump'tan Dış Politikaya İlişkin Değerlendirmeler, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmeleri hakkında, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan Taliban ile yapılan barış görüşmelerinin yanı sıra Kuzey Kore, İran ve DEAŞ'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık koltuğunu devraldığında DEAŞ'ın Suriye'de kontrolden çıktığını ve oldukça güçlü olduğunu hatırlatan Trump, DEAŞ'ın başkanlık döneminde tamamen bitme noktasına geldiğine dikkati çekti.

Trump, Kuzey Kore'ye de değinerek, kendinden önceki yönetimlerde Pyongyang ile olan ilişkilerin "korkunç" olduğunu, şu an ilişkilerin en iyi noktaya geldiğini ve nükleer silah denemelerinin sona erdiğini belirtti.

Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmelerine ilişkin Trump, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel'in dün senatoda, "İran'ın şu an nükleer füze geliştirme faaliyetlerinde bulunduğunu düşünmediklerini" belirtmesine de tepki gösteren Trump, şunları kaydetti:

"İstihbarat yetkilileri İran tehlikesi konusunda son derece pasif ve saf görünüyorlar. Yanılıyorlar. Başkanlığa seçildiğimde İran, Ortadoğu ve ötesinde sorunlar çıkarıyordu. İran, Nükleer Anlaşma'nın sona ermesinden bu yana çok daha farklı ama hala muhtemel tehlike ve sorunların kaynağı olmaya devam ediyor. Roket test ediyorlar ve sona doğru yaklaşıyorlar. Can çekişen ekonomileri onları durduran tek şey. İran konusunda dikkatli olun. Belki de istihbarat elemanları okula geri dönmeli."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Güncel
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