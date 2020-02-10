Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi - Son Dakika

Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi

12 dakika önce

ABD yönetimi, Kongreye gönderdiği 4,8 trilyon dolarlık 2021 yılı bütçe teklifinde, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için 41 milyar dolar talep etti.

Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi, System.String[]

ABD yönetimi, Kongreye gönderdiği 4,8 trilyon dolarlık 2021 yılı bütçe teklifinde, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için 41 milyar dolar talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yurt içi ve dışı masraflara yönelik hazırlanan 2021 mali yılı bütçe teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı ve USAID için talep edilen bütçenin diplomatik faaliyetler, denizaşırı ülkelere yardım, terörle mücadele ve doğal afetlere karşı insani yardım şeklinde kullanılacağını belirten Pompeo, bütçenin "ABD'nin özgürlük ve demokrasi anlayışını paylaşmayan uluslarla rekabet" için de kullanılacağını vurguladı.

Pompeo, söz konusu bütçenin, ABD çıkarlarını ve güvenliğini korumak amacıyla denizaşırı ülkelerde yeni yatırımlar yapmak için kullanılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bütçeyle ABD'nin ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlarına öncelik vererek, Amerikan vergi mükelleflerine sonuç sunmak için gerektiğinde stratejik takaslar yapacağız. Ayrıca Amerikan çıkarlarını ve değerleriyle güvenliğini, ticaret ve bilgi alanlarında savunmak için yeni yatırımlar yapacağız."

Söz konusu teklif, martta ABD Kongresine sunulacak ve Kongre ile yönetim arasındaki görüşmeler sonrasında 2021 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak nihai halini alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra özellikle Dışişleri Bakanlığına yönelik bütçe kesintisi yapmıştı.

Bakanlığın 2019 ve 2020 yılı bütçesinde, 2017'ye göre yüzde 39 civarında bir düşüş dikkati çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pompeo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi
Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:06:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]