Son Dakika Haberleri: Trump'tan 'drone saldırısı' mesajı: Hedefe kilitlendik, silahlarımız dolu
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Trump'tan 'drone saldırısı' mesajı: Hedefe kilitlendik, silahlarımız dolu

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi.

Trump'tan 'drone saldırısı' mesajı: Hedefe kilitlendik, silahlarımız dolu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi.


ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:30 
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ABD Başkanı Trump'tan "Muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
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