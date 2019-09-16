Trump'tan 'drone saldırısı' mesajı: Hedefe kilitlendik, silahlarımız dolu
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi.
ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:30
ABD Başkanı Trump'tan "Muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı İran'dan ABD'nin suçlamalarına yanıt geldi: Yalana başvuruyor Adana'nın yeni gözdesi ciğer bezi! Kilosu 10 liradan satılıyor, talep patlaması var Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti