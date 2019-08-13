Son Dakika Haberleri: Trump'tan 'Dünya Ticaret Örgütü'ne eleştiri yağmuru
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Trump'tan 'Dünya Ticaret Örgütü'ne eleştiri yağmuru

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğin ülkeye olumlu dönüş sağlamadığını söyleyerek örgütten çıkabileceklerini söyledi.

Trump'tan 'Dünya Ticaret Örgütü'ne eleştiri yağmuru, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğin ülkeye olumlu dönüş sağlamadığını söyleyerek örgütten çıkabileceklerini söyledi. Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde düzenlenen bir kampanya mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyeliğin ülkeye olumlu dönüş sağlamadığını söyleyerek, "Gerekirse çıkacağız. Bizi yıllardır mahvediyorlar ve bu artık olmayacak" dedi. Konuşması boyunca DTÖ'yü eleştiri yağmuruna tutan Trump, örgüte üyeliğin ABD'nin küresel bloğun bir üyesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda dezavantajlı olduğunu iddia etti. Başkan Trump ayrıca, DTÖ'ye üyeliği 'felaket' ve 'korkunç' olarak nitelendirdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
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