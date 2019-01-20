Trump'tan duvar karşılığında reform önerisi
11 dakika önce
Trump, Meksika sınır duvarının Demokratlar tarafından kabul edilmesi karşılığında göçmenlik sistemini reforme edecek kapsamlı bir plan önerisinde bulundu.
Trump
, Meksika
sınır duvarının Demokratlar tarafından kabul edilmesi karşılığında göçmenlik sistemini reforme edecek kapsamlı bir plan önerisinde bulundu. Duvar anlaşmazlığı dolayısıyla ABD
'de federal hükümet 29 gündür kapalı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:05
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