Son Dakika Haberleri: Trump'tan duvar karşılığında reform önerisi

Trump'tan duvar karşılığında reform önerisi

11 dakika önce

Trump, Meksika sınır duvarının Demokratlar tarafından kabul edilmesi karşılığında göçmenlik sistemini reforme edecek kapsamlı bir plan önerisinde bulundu.

Trump'tan duvar karşılığında reform önerisi, System.String[]
Trump, Meksika sınır duvarının Demokratlar tarafından kabul edilmesi karşılığında göçmenlik sistemini reforme edecek kapsamlı bir plan önerisinde bulundu. Duvar anlaşmazlığı dolayısıyla ABD'de federal hükümet 29 gündür kapalı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:05 

Meksika, Donald Trump, Ekonomi
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