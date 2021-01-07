Trump'tan "düzenli bir geçiş süreci olacak" açıklaması - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Kongredeki oylama sonrası yaptığı açıklamada devir teslime ilişkin, "Düzenli bir geçiş süreci olacak." dedi.

Trump, ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karşı olmasına rağmen 20 Ocak'ta yapılacak devir teslimde düzenli bir geçiş sürecinin olacağını belirten Trump, "Bu, başkanlık tarihinin en büyük ilk döneminin sonunu temsil etse de 'ABD'yi Yeniden Harika Yapma' mücadelemizin yalnızca başlangıcı!" ifadesini kullandı.

Trump yanlılarının ABD Kongre binasını basmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden'ın seçimde aldığı 306 oyun tamamı tescil edildi.

Böylece Joe Biden, resmen ABD'nin yeni Başkanı oldu.

Trump yanlıları Kongre binasını basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra dün yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.