Trump'tan Elon Musk'a Twitter eleştirisi

Twitter tartışmasıyla gündemde olan Elon Musk, ABD eski başkanı Donald Trump tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Elon Musk'ın ABD seçimleriyle ilgili kendisine yalan söylediğini belirten Trump, Twitter satın alm süreci hakkında da konuştu.

Trump: "Elon Musk, Twitter'i satın almayacak demiştim."

Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter satın alım sürecini iptal ettiğini SEC başvurusuyla kesinleştirdi. 44 milyar dolarlık satın alımın iptal etmesi nedeniyle Musk'ın Twitter'a 1 milyar dolar ceza ödemesi bekleniyor.

Twitter, çalışanlarını Elon Musk hakkında uyardı!

Trump, 2016 seçimlerinde kendisine oy verdiğini iddia eden Musk ile ilgili açıklama yaptı. Mayıs ayında gerçekleştirilen bir teknoloji konferansında konuşma yapan Musk, cumhuriyetçilere oy vermediğini söylemişti. Musk'ın söylemlerini değerlendiren Trump, "Musk geçtiğimiz aylarda asla bir cumhuriyetçiye oy vermem, vermedim dedi. Oysa konuştuğumuzda 2016 seçimlerinde bana oy verdiğini ifade etmişti. Kendisi saçmalıklarıyla ünlü biri." ifadelerine yer verdi.

Musk'ın Twitter satın alımını iptal etmesiyle ilgili de konuşan Trump, "Aylar öncesinde Elon Musk'ın Twitter'ı satın almayacağını açıkladım. Musk'ın Twitter ile yaptığı sözleşme oldukça saçma ve çürük zemin üzerine inşa edilmişti. Bu tarz saçmalıklarla vakit kaybetmek istemiyorsanız Truth sosyal medya plarformunu kullanmanızı tavsiye ederim." dedi.

Bununla birlikte Twitter, Musk'a açacağı dava için çalışmalara başladığını açıkladı. Musk, basın tarafından yöneltilen sorulara henüz yanıt vermedi.

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