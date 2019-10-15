Son Dakika Haberleri: Trump'tan Erdoğan'a "Kürtlerle müzakere" çağrısı
Son Dakika Dünya Trump'tan Erdoğan'a 'Kürtlerle müzakere' çağrısı

Trump'tan Erdoğan'a "Kürtlerle müzakere" çağrısı

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın Kobani'ye saldırmayacağı güvencesi verdiğini açıkladı.

Trump'tan Erdoğan'a

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın Kobani'ye saldırmayacağı güvencesi verdiğini açıkladı. Trump Erdoğan'a ateşkes ve Kürt güçlerle müzakere çağrısı yaptı.Türkiye'ye yönelik yaptırımlar açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ı Türkiye'ye gönderiyor. Pence ve O'Brien'ın "en kısa süre içinde" Türkiye'ye gideceği ve "müzakereleri başlatmak için" görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.


Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğrudan bir görüşme yaptığını ve Erdoğan'ın sınırdaki Kobani kentine saldırmayacağına dair güvence verdiğini duyurdu.


Pence Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Başkan'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladığını belirterek Trump'ın Erdoğan'a "işgali durdurma, derhal ateşkesi yürürlüğe sokma ve Suriye'deki Kürt güçlerle müzakerelere başlama" çağrısı yaptığını kaydetti.


Trump, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılması, 100 milyar dolar hacmindeki ticaret görüşmelerinin durdurulması gibi önlemler içeren yaptırımlar açıklamıştı.


ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımların "zaten zayıf durumdaki Türk ekonomisini daha da zayıflatacağını" belirterek "Türkiye ateşkes ilan edene, müzakere masasına oturup şiddete son verene kadar yaptırımları artıracaklarını" kaydetmişti.


Diğer yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in de önümüzdeki hafta Brüksel'deki NATO merkezine giderek Avrupalı müttefiklerden "Türkiye'nin korkunç eylemlerine karşı ekonomik ve diplomatik önlemler alınmasını isteyeceği" açıklandı. Esper, Türkiye'nin harekatının Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan güçleri için "kabul edilemez" bir risk oluşturduğunu kaydetti.


AP/BK,BW


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:53 
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