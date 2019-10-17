Trump'tan Erdoğan'a mektup: Aptallık etme, dünyayı hayal kırıklığına uğratma
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Barış Pınarı Harekatı’nın ilk günü gönderdiği mektup Amerikan basınına sızdı. Trump, Erdoğan'a Suriye konusunda "Aptallık etme, dünyayı hayal kırıklığına uğratma" diyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'nın ilk günü gönderdiği mektup Amerikan basınına sızdı. Mektupta Trump'ın Erdoğan'a yönelik sert ifadeleri dikkat çekti.
Başkan Donald Trump, Erdoğan'a hitaben yazdığı 9 Ekim tarihli mektuba "Gel iyi bir anlaşma yapalım" sözleriyle başlıyor. "Sen binlerce kişiyi katletmekten sorumlu olmak istemezsin." diyen Trump, kendisinin de Türk ekonomisini yerle bir etmekten sorumlu olmak istemediğini ancak bunu yapacağını söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:42
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